شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يشهد افتتاح مدينتين سكنيتين بإجمالى 3348 وحدة سكنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، افتتاح عدد من المدن السكنية بمنطقة بدر بإجمالى 2280 وحدة سكنية، ومدن محافظة جنوب سيناء بإجمالى 1068 وحدة سكنية، بإجمالى 3348 وحدة سكنية. ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، مشروعى المحروسة 1 و2، بمدينة السلام، وذلك ضمن خطة تطوير العشوائيات وتوفير سكن ملائم وحياة كريمة للمواطن المصرى. ويضم مشروع المحروسة (1) 3168 وحدة سكنية ومشروع المحروسة (2) يضم 1608 وحدة سكنية، و المشروع مقام على مساحة 50 فدانا بمدينة السلام وتم تنفيذه بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات، ويضم عددا من المحال والمكاتب والوحدات الخدمية والإدارية لخدمة سكان المنطقة.

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