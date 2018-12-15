شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى: "الشغل البلدى" يتلف مستقبل أولادنا.. ومشروعاتنا ننفذها بشكل متكامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن هناك تلوثات ببحيرة المنزلة تؤدى لإتلاف الحياة المائية الموجودة بها من أسماك وغيره، بالإضافة لتلوثات بحيرة التمساح التى تغير البيئة المائية.

وأضاف الرئيس خلال كلمته بفعاليات افتتاح عدد من المشروعات بمجالى المياه والإسكان الاجتماعى: "لما بنعمل مشروعات بتكون متكاملة مع بعضها البعض، وليس فقط معالجة مياه وتحليتها، بل نحافظ على البيئة ونعمل شروط صحية وحقيقية وخاصة لبحيرة مثل بحيرة المنزلة".

وتابع: "بعض المسئولين مش واخدين بالهم من أهمية ما يتم عمله فى الـ 250 ألف فدان بالبحيرة.. ويقولوا عشان بنطلع سمك..تلوثون بحيرة كاملة على 250 ألف واحنا بنعمل محطة المعالجة عشان ناخد مياه الصرف بدل ما تدمر مياه البحيرة وتدمرها، وتطلع سمك لا يعلم به إلا الله..الأموال التى تنفق كى ننزل بمنسوب متر أو مترين فى مسطح مليار متر من الأرض".

وتابع : "بقول كدا عشان المحافظين ووزارة الرى والمسئولين عن الثورة السمكية والحيوانية بمصر يعرفوا أن المشروع قومى، وليس بهدف إيذاء 100 أو ألف مزارع يعملون مزارع سمكية، ولما نعمل حاجة هنعملها وهنعمل مزارع سمكية على أرقى ما يكون بتكلفة غير اقتصادية.. لكن إنما الشغل البلدى لا يكلف كثير ولكن يتلف مستقبل أولادنا وأجيال قادمة.. محطة المعالجة ستتكلف 18 مليار جنيه.. المبلغ دا منين؟ عشان نمنع تلوث بحيرة المنزلة.. بقول عشان الناس تعرف ما نعمله.. اللى بيتعمل فى مصر غير مسبوق وفيه كرم كبير من ربنا سبحانه وتعالى".

وواصل :"رسالتى عشان المحافظين فى الدقهلية وبورسعيد وإسماعيلية والمحافظين المشتركين بالبحيرة عشان يساعدوا معانا.. وقائد الجيش اللى فى نطاق الموضوع يشاركوا معانا". فيما قال المهندس كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أنه بحلول 30 يونيو 2019 سيتم الانتهاء تطهير البحيرة ويتبقى الطريق مع محطة المعالجة.

واستطرد الرئيس :"نفسى وزارة الزراعة تجهز إحصائيات .. فيه فيلم كان نفسى أخليكم تتفرجوا عليه.. الناس بيقفوا عند البحيرة ويصطادوا زريعة السمك ويعبوها فى عربات النقل عشان يعملوها سماد.. حد يعمل فى نفسه كدا.. ياخدوا الزريعة بتاعت السمك اللى عمرها 3 شهور .. لو قعدت سنة ممكن توصل لكيلو و 800 جرام.. الناس بياخدوها فى أول 3 اشهر وتتلم وتتحمل عشان يحطوها فى الاحواض واللى بيموت يتحول لسماد..حد بيعمل فى نفسه كدا.. وحد يسألنى فين أدوات الدولة من وزارات الرى والداخلية والزراعة والأجهزة المعنية عشان تظبط!.. حد يقدر يظبط حركة 100 مليون؟.. محدش هيقدر.. قلت لكامل وزير نوقف حد على البحيرات عشان البحيرة ترجع انتاج 100 الف طن.. ساعدونى فى الموضوع والمعنيين بالأمر يهتموا".

وتابع الرئيس السيسى:" بحيرة التمساح الفاصلة ما بين البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط، كانت بتأذى، مش قولنا نعمل سحارة على شرق ونعمل محطة معالجة، ولما نفتتح الأنفاق بالإسماعيلية فى شهر يناير اللى جى هتكون مهرين البحيرة، وتم تطوير كورنيش بحيرة التمساح اللى كان مليان عشوائيات، وتم عمل ممشى سياحى وسوق سمك على أحدث مستوى للناس.. الناس لازم تساعد.. ومحافظ الاسماعيلية لازم يساعد حتى نحى فيه بحيرة التمساح".