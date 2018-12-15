شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار الساعة 1 ظهرا ..الرئيس السيسى يشهد افتتاح عدة مشروعات خدمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة فى مقدمتها افتتاح عدد من المشروعات الخدمية بحضور الرئيس السيسى وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

الرئيس يشهد افتتاح عدد من المشروعات بمجالى المياه والإسكان الاجتماعى

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، افتتاح عددًا من المشروعات القومية، فى مجالى المياه والإسكان الاجتماعى، فى مقدمتها محطة معالجة الصرف الصحى بالجبل الأصفر بالخانكة.

الأرصاد: طقس الغد معتدل على الوجه البحرى والصغرى فى القاهرة 12 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الأحد، طقس مائل للدفء على شمال البلاد، معتدل على الوجه البحرى والقاهرة، دافئ على باقى الأنحاء نهارا شديد البرودة ليلا.

السيسى يشهد افتتاح محطة مياه مدينة الطور بطاقة 30 ألف لتر مكعب يوميا

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، افتتاح محطة مياه الشرب والصرف الصحى بمدينة الطور بسيناء على ساحل البحر الأحمر، بطاقة 30 ألف لتر مكعب فى اليوم.

صور.. طلاب الشرطة والحربية ينفذون تدريبات مشتركة عن اقتحام مغارات جبلية

بدأت فعاليات التدريب المُشترك السنوى بين طلاب كلية الشرطة والكلية الحربية هذا العام تبادلاً بمقرى كلية الشرطة والكلية الحربية.

شرطة التموين تضبط صاحبى مخبزين استوليا على 8 ملايين جنيه من أموال الدعم

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مباحث التموين بمديريات الأمن المختلفة عدة حملات تموينية مكبرة لضبط جرائم "الغش التجارى، البيع بأزيد من السعر،عدم الإعلان عن الأسعار، عدم تدوين أسعار السلع على المنتجات".

بعد ضربه من شرطة بريطانيا.. الإخوانى عبد الرحمن عز يتغزل فى حكومة لندن ويهاجم مصر

استعطف الإخوانى الهارب عبد الرحمن عز الحكومة البريطانية بعدما تم احتجازه أول أمس الخميس فى المطار ومنعه من السفر إلى باريس، والاعتداء عليه من قبل أمن المطار، مشنا فى الوقت ذاته هجومًا على الدولة المصرية.

بث مباشر.. السترات الصفراء تواصل احتجاجها وشرطة فرنسا تفرق متظاهرين

فى بداية موجة جديدة من احتجاجات حركة "السترات الصفراء" فى فرنسا قامت الشرطة الفرنسية، اليوم، السبت بتفريق المحتجين، بحسب قناة سكاي نيوز الاخبارية.

نيابة النقض توصى بتأييد إدراج 319 متهما بتنظيم ولاية سيناء على قوائم الإرهاب

أودعت نيابة النقض رأيها فى القضية المعروفة إعلاميا باسم تنظيم ولاية سيناء والمدرج المتهمين فيها علي قوائم الكيانات الإرهابية، وأوصت برفض الطعن وتأييد الإدراج لـ319 متهما.

التضامن: 37 عيادة إضافية لتنظيم الأسرة لمواجهة الزيادة السكانية خلال 2019

أكد عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أنه يتم التعاون مع وزارة الثقافة من خلال إنتاج مسرحية تحت عنوان مسرح الشارع وتناشد السيدات حول خطورة الزيادة السكانية وأثر ذلك على صحتهم، لافتا إلى أنه تم افتتاح 33 عيادة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة ضمن "مشروع 2 كفاية" للحد من الزيادة السكانية، كما سيتم افتتاح 37 عيادة أخرى خلال العام المقبل .

القومى للسكان: زيادة المواليد فى مصر سنويا تمثل 50% من دول أوروبا بالكامل

أكد الدكتور عمرو حسن، المقرر العام للمجلس القومى للسكان، على أن زيادة عدد سكان فى مصر سنويا يبلغ 2.5 مليون مولود وأن هذا العدد يمثل 50% فى الزيادة فى جميع دول أوروبا سنويا، الأمر الذى يؤكد أن هناك مشكلة كبيرة تواجه المجتمع بسبب الزيادة السكانية، لافتًا إلى أنه سيتم إعداد تقرير مبدئى فى نهاية شهر يناير المقبل وكذلك تقرير نهائى فى فبراير المقبل بهدف وضع خطة عملية لمواﺟهة هذه الظاهرة.

السيسي: 25% من المصريين وزنهم طبيعى والباقى فوق الوزن وعنده سمنة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن نتائج المسح الطبى لمبادرة 100 مليون صحة، يحمل مؤشر كبير، حيث ان أصحاب الاوزان الطبيعية وما أقل يقدرون بـ 25%، والباقى يعانى السمنة وزيادة الوزن.