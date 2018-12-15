شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يتفقد محطة مياه الشرب والصرف الصحى بالخانكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي محطة مياه الشرب والصرف الصحى بالجبل الأصفر بالخانكة محافظة القليوبية. وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، مشروعى المحروسة 1 و2، بمدينة السلام، وذلك ضمن خطة تطوير العشوائيات وتوفير سكن ملائم وحياة كريمة للمواطن المصرى. ويضم مشروع المحروسة (1) 3168 وحدة سكنية ومشروع المحروسة (2) يضم 1608 وحدة سكنية، و المشروع مقام على مساحة 50 فدانا بمدينة السلام وتم تنفيذه بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات ويضم عدد من المحال والمكاتب والوحدات الخدمية والإدارية لخدمة سكان المنطقة.

شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يتفقد محطة مياه الشرب والصرف الصحى بالخانكة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .