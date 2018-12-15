"الأموال العامة": ضبط أكاديمية تعليم وهمية للنصب على الطلاب في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط إحدى السيدات؛ لقيامهما بالاستيلاء على أموال عدد من المواطنات من خلال إنشاء أكاديمية تعليم وهمية بالجيزة.

وكانت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تلقت بلاغًا من "أميرة س. ع"- طالبة ومقيمة بالجيزة، و 4 فتيات أخريات، بوقوعهم ضحايا لعمليات احتيال من قِبل إحدى الأكاديميات التعليمية، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية تراوحت ما بين 20 إلى 50 ألف جنيه من كلٍ منهم بزعم حصولهم على برامج تدريبية في مجالات التعليم المختلفة والدراسات العليا في تخصصات علمية متعددة.

وبإجراء البحث والتحرى، أسفرت الجهود، أن وراء ذلك النشاط "منى إ. أ"- مواليد 1987، قامت بإنشاء كيان تعليمي وهمى؛ للضيافة الجوية بدون ترخيص، بمنطقة الدقي، واتخذت منه وكراً لممارسة نشاطها في النصب والاحتيال على راغبي الحصول على شهادات جامعية، وقامت بالإعلان على مواقع الانترنت، وصفحات التواصل الاجتماعي عن مزايا الدراسـة بالأكاديمية بمنـحهم شهادات دراسية تخصصية معتمدة من الإدارات التعليمية، والجامعات المصريـة، وإحدى الجامعات الأجنبية خارج البلاد، وأنها تمكنهم مـن الالتحاق للعـمل بالشركـات الكبـرى بالداخـل والخـارج، ثم قامت بتنظيم دورات تدريبية وهمية مدتها تراوحت بين سنتين إلي 4 سنوات، في مجالات الضيافة الجوية، والتمريض الجوي، والصحافة والإعلام، والتنمية البشرية، وتمكنت بذلك من الاستيلاء على أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمة بمقر الأكاديمية، وعُثر بحوزتها على 3 أكلاشيه تقرأ بصماتها كاليفورنيا الدولية لإدارة الموارد البشرية الصادر، الوارد، الحسابات، 164 ) كارنية بأسماء ضحاياها منسوب صدورها للأكاديمية، و49 خطاب قبول بأكاديمية التمريض الجوي للعام الدراسي 2019/2020، تستخدمها المتهمة في إيهام ضحاياها بأن الأكاديمية تابعة لإحدى الجامعات الأجنبية خارج البلاد، و200 طلب التحاق بالأكاديمية، و85 من السير الذاتية، و55 إيصال استلام نقدية من ضحاياها لمبالغ مالية، تراوحت ما بين 15 إلى 20 ألف جنيه مصري للشخص الواحد، ومجموعة من الإعلانات عن الأكاديمية، والدورات التي تقدمها والتي تتضمن ترشيحهم للعمل بكبرى الشركات العالمية، وأسعار الدراسة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.