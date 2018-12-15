سقوط عصابة "الشطة" لسرقة التوك توك في الحوامدية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

نجحت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، برئاسة اللواء رضا العمدة، في كشف غموض وقائع سرقة الدراجات النارية "توك توك" بمركز الحوامدية، جنوب المحافظة.

التحريات التي أشرف عليها العقيد عادل أبو سريع، مأمور قسم الحوامدية، كشفت أن 5 عاطلين كونوا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة التوك توك عن طريق رش "الشطة" في وجه قائدي تلك الدراجات، ومن ثم الاستيلاء عليها وبيعها.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوة بقيادة الرائد خالد يسري، مفتش قطاع الجنوب، والرائد محمد أبو القاسم، رئيس مباحث الحوامدية، من ضبط المتهمين في عدة أكمنة أعدت لهم.

أمام العقيد أحمد نجم، مفتش مباحث جنوب الجيزة، أقر المتهمون بصحة التحريات، وأرشدوا عن عدد من الدراجات المسروقة بالطريقة المشار إليها.

تحرر المحضر اللازم وأحاله اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة لتباشر التحقيق.