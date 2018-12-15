"ممكن اشرب".. حيلة بائعة وزوجها لسرقة مسنة بالساحل لشراء هيروين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- فتحي سليمان:

ضبطت أجهزة الأمن بالقاهرة، اليوم السبت، مسجل خطر وزوجته لقيامهما بسرقة مسنه بالإكراه في الساحل.

تلقى المقدم علاء خلف الله رئيس مباحث قسم شرطة الساحل، بلاغاً من الأهالي بواقعة سرقة (إحدى السيدات) بالإكراه حال تواجدها بالشقة سكنها، وبالانتقال والفحص تم التقابل مع المجنى عليها وتدعى "عزة .ع"، 83 سنة، مقيمة بدائرة القسم، مصابة بكدمات بالوجه والجسم"، والتي قررت قيام إحدى السيدات "المنتقبات" بعرض بعض المفروشات عليها، فرفضت فطلبت منها كوب مياه، وأثناء ذلك فوجئت بدلوفها للشقة سكنها والتعدي عليها بالضرب وإحداث ما بها من إصابات واستولت على مشغولات ذهبية، ومبلغ مالي كرهًا عنها ولاذت بالفرار .

كشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة كلٍ من "أمل ر. ص"، 31 سنة، وزوجها "أحمد م. ق".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين، وزنت 20 جرام)، وبمواجهتهما اعترفت المتهمة الأولى بارتكاب الواقعة بتحريض من زوجها المتهم الثاني، وأيد الثاني أقوال الأولى، وأنه اقتصر دوره على التواجد بمدخل العقار للتأمين، وأضاف أنهما قاما باستبدال المسروقات بالكمية المضبوطة من مخدر الهيروين بقصد التعاطي.

وأمر اللواء أشرف الجندي مدير المباحث، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.