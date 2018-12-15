بالصور- رئيس الهيئة العامة للبترول يصل موقع حريق حقل بئر "أم عسل"

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – أية السيد:

تفقد المهندس عابد عز الرجال رئيس الهيئة العامة للبترول، اليوم السبت، موقع حريق بئر بترول "أم عسل" في مدينة رأس سدر، الذي اندلعت فيه النيران مساء أمس الجمعة.

ويشارك في إطفاء الحريق، 25 سيارة إطفاء، و7 سيارات تبريد بالمياه، بالإضافة إلى قوات الحماية المدنية، في محافظتي جنوب سيناء والسويس.

والتقى رئيس هيئة البترول بمدير حقول الشركة العامة للبترول، صاحبة امتياز البئر المشتعل، واستمع لشرح مفصل حول الحادث الذي وقع أمس.

وتلقى اللواء أحمد أبو عقيل مدير أمن جنوب سيناء، إخطارًا يفيد بنشوب حريق هائل في حقل "أم عسل" أحد حقول البترول التابع للشركة العامة للبترول في مدينة رأس سدر.