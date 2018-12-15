المشدد 10 سنوات لبائعة خضار متهمة بالاتجار في "الترامادول" بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد: عاقبت الدائرة 18 بمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد نصر، بائعة خضار بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريمها 100 ألف جنيه، لاتهامها بالإتجار فى المواد المخدرة "الترامادول" بدائرة قسم شرطة الهرم بالجيزة. وكان المستشار شريف توفيق أحال القضية رقم 34891 لسنة 2018 جنايات الهرم، المتهم فيها احسان فريد سليمان وشهرتها "أم مندى" 34 سنة، لأنها في يوم 5 يونيو 2018 بدائرة قسم شرطة الهرم بالجيزة أحرزت بقصد الاتجار جوهرا مخدر "ترامادول" في غير الأحوال المصرح به قانونا.

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