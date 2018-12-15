رئيس الوزراء يستعرض ما تم تنفيذه في مدن الجيل الرابع- فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر ومي مدحت:

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان، الموقف التنفيذي للأعمال المختلفة بمدن الجيل الرابع (العاصمة الإدارية الجديدة – مدينة العلمين الجديدة – مدينة المنصورة الجديدة – مدينة غرب قنا - مدينة ناصر غرب أسيوط – مدينة الفشن الجديدة - مدينة ملوى الجديدة).

وأضاف مدبولي خلال كلمته أما الرئيس السيسي اليوم، لافتتاح مشروعات في عدة مجالات، أن مئات الآلاف من شبابنا يفتحون بيوتا من هذه المشروعات القومية، التى يتبناها الرئيس.

وأشار مدبولي، إلى أنه تم الانتهاء من الدور الـ11 في أول 3 أبراج بالعلمين الجديدة، لافتًا إلى أن الشركات المقاولات المصرية بتحقق معدلات كبيرة في التنفيذ، موضحًا أن الصيف المقبل ستكون المدينة في شكل جديد ومختلف تماما.

وأفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدد من المشروعات القومية، في مقدمتها محطة معالجة الصرف الصحى بالجبل الأصفر بالخانكة، ومشروع المحروسة 1 بمدينة السلام، وذلك ضمن خطة تطوير العشوائيات وتوفير سكن ملائم وحياة كريمة للمواطن المصري.