محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تنظم وزارة التنمية المحلية دورة تدريبية لرؤساء وحدات تكافؤ الفرص بالمحافظات على مدار 5 أيام اعتبارًا من غدا الأحد 16/12/2018 وحتى الخميس 20/12/2018 بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة.

وقال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن البرنامج التدريبي يتضمن رفع توعية العاملين بوحدات تكافؤ الفرص وتنمية مهاراتهن بمكتسبات وحقوق المرأة في القانون والدستور وتنمية المهارات القيادية الفعالة في الاتصال والتفاوض وإدارة الوقت وتعريفهن بقانون الإدارة المحلية واختصاصات التنمية المحلية وزيادة وعيهن بأهم مكتسبات المرأة في قانون 81 للخدمة المدنية لسنة 2016 وتنمية مهارتهن في إحصاءات النوع الاجتماعي والموازنة المستجيبة للنوع.

وأضاف الوزير، أن وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة بالتنسيق مع وحدات تكافؤ الفرص بالمحافظات تتابع تنفيذ الخطط التنموية التي تراعي النوع الاجتماعي ودعم وضع المرأة في كافة القوانين والسياسات وحماية الفئات المهمشة والتنسيق مع المجلس القومي للمرأة لحل شكاوى المرأة وبناء قدراتهم في مختلف المجالات.

وأكد شعراوي، أن الوزارة تعمل على قدم وساق لنشر ثقافة تمكين المرأة بالمحافظات التي تتضمنها الإستراتيجية الوطنية الخاصة بها 2030 التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2017 لتمكين المرأة، مشيرًا إلى أن الدورة التدريبية تهدف إلى توحيد المفاهيم حول حقوق المرأة لدى رؤساء وحدات تكافؤ الفرص بالمحافظات والقضاء على كافة أشكال التميز ضد المرأة وتوفير الحماية والرعاية لها في كافة ربوع الوطن وترسيخ المساواة في الحقوق والتكافؤ في الفرص بين المرأة والرجل كأسس لبناء المجتمع وكما ينص عليها الدستور.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تعمل على رصد احتياجات المرأة في المحافظات خاصة المرأة المعيلة في القرى والمناطق الأكثر فقرًا وتوفير فرص عمل لها من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ودعم المرأة في كافة المجالات دعمًا للجهود القومية التي تسعى إلى تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي لها.

يذكر أن وزارة التنمية المحلية أطلقت مبادرة "معًا ضد العنف" تنفيذًا لحملة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة خلال الفترة من 25 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر المتعارف عليها دوليًا حيث تم إطلاق فعاليات المبادرة من ديوان عام وزارة التنمية المحلية بجميع المحافظات.