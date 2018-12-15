السيسي لقائد المنطقة المركزية العسكرية: الكنيسة فين يا عماد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي تساؤلًا للواء عماد الغزالي، قائد المنطقة المركزية العسكرية، قائلاً: الكنيسة فين يا عماد"، وذلك خلال شرحه لتفاصيل مشروع أهالينا 1 الذي يفتتحه الرئيس اليوم.
ورد قائد المنطقة المركزية العسكرية على تساؤل الرئيس قائلًا: معملناش يا فندم، ليرد الرئيس: ده تكليف وتوجيه، الموضوع ده ميفوتناش تاني، ده موضوع خلاص قولناه، لو سمحتم نعمل علشان نحقق لكل واحد يعبد زي ما هو عايز.
وتابع الرئيس السيسي: كان نفسي تجيبوا فيلم تبينوا للناس إحنا فين، والناس اللي بتبني بعيد عن التخطيط العمراني بتعمل إيه.
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