السيسي لقائد المنطقة المركزية العسكرية: الكنيسة فين يا عماد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي تساؤلًا للواء عماد الغزالي، قائد المنطقة المركزية العسكرية، قائلاً: الكنيسة فين يا عماد"، وذلك خلال شرحه لتفاصيل مشروع أهالينا 1 الذي يفتتحه الرئيس اليوم.

ورد قائد المنطقة المركزية العسكرية على تساؤل الرئيس قائلًا: معملناش يا فندم، ليرد الرئيس: ده تكليف وتوجيه، الموضوع ده ميفوتناش تاني، ده موضوع خلاص قولناه، لو سمحتم نعمل علشان نحقق لكل واحد يعبد زي ما هو عايز.

وتابع الرئيس السيسي: كان نفسي تجيبوا فيلم تبينوا للناس إحنا فين، والناس اللي بتبني بعيد عن التخطيط العمراني بتعمل إيه.