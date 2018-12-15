السيسي: "اللى بيتعمل في مصر غير مسبوق وفيه كرم كبير من الله"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إن محطة بحر البقر ومحطة المحسمة لمحالجة المياه، تهدف في الأساس للحفاظ على بحيرة المنزلة وبحيرة التمساح، بعد أن كانت مياه الصرف تتلف الحياه فيهم، مردفا: "أنا بقول للمصريين بنعمل مشروعات متكاملة مع بعضها البعض وكمان بنحافظ على البيئة".

وأضاف السيسي، " لما براجع المواضيع مع المسؤلين بكتشف ‘ن المسؤلين مش واخدين بالهم من اللى بنعمله"، لافتًا إلى أن بحيرة المنزلة على مساحة 250 ألف فدان وفي مخارج للصرف بتلوث هذه البحيرة، لذلك نعمل على تنفيذ محطة بحر البقر للحفاظ على الثروة السمكية في هذه المحطة.

وسأل الرئيس اللواء كامل الوزير، محطة معالجة المياه ببحر البقر هتتكلف كام؟ مش 18 مليار بردو، ليرد الوزير: "20 مليار بالتوسعات الجديدة"، ليرد الرئيس: "لأ 18 مليار بس للمحطة".

وأكد الرئيس: بغض النظر احنا بنجيب الأموال منين لكن لازم المحافظين والوزراء والمسؤلين عن الثروة السمكية يعرفوا أن ده مشروع قومية، ولازم المزارع السمكية تكون على أكفأ ما يكون، قائلا: والله اللى بيتعمل في مصر غير مسبوق وفي كرم كبير من الله.. لازم الناس تاكل حاجة صحية".