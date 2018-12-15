رئيس الوزراء: المشروعات القومية حققت طفرة في الاقتصاد المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر ومي مدحت:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن ما يتم من إنجازات، هو بناء على ما بدأه رئيسا الوزراء السابقان، اللذان شرفت بالعمل تحت رئاستهما، موجها لهما الشكر، ومؤكدا أنه سيتم بذل أقصى الجهود لاستكمال المسيرة، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وعرض رئيس الوزراء بعض المؤشرات الاقتصادية، والتى توضح تحسن الوضع الاقتصادى، سواء بانخفاض نسب البطالة، وكذلك التضخم، مشيرا إلى أن المؤسسات العالمية أشادت أكثر من مرة فى الفترة الأخيرة، بما تم من إصلاحات اقتصادية فى هذه الفترة.

أضاف مدبولي خلال كلمته أما الرئيس السيسي اليوم، لافتتاح مشروعات في عدة مجالات، إن مسيرة الإنجازات التى تم تحقيقها منذ يوليو عام 2014 : ديسمبر 2018، حيث تم تنفيذ 8278 مشروعاً بإجمالى تكلفة 1.56 تريليون جنيه، مؤكدا أن المؤشرات الاقتصادية تؤكد تحسن التصنيف الائتماني لمصر لدى المؤسسات الائتمانية الدولية، وهذه إحدى الثمار التى تجنيها الدولة المصرية من تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى.

وأكد مدبولي أن المشروعات القومية التي تم تحقيقها حققت طفرة في الأقتصاد المصري بفضل سيادة الرئيس.