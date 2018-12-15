"المرحلة محتاجة كدا".. السيسي يقترح: "التربية الرياضية" مادة نجاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه لا بد من إعادة صياغة موازنات وزارة الصحة، وطرح مبادرات لعلاج الأمور بشكل مختلف.

وأضاف السيسي، خلال افتتاح عدد من المشروعات، اليوم السبت: انتوا محتاجين وكلنا محتاجين الإعلام وأجهزة الدولة، نبدأ نعمل برنامج ضخم جدا بالتوعية الصحية والتوعية بموضوع الوزن، ده موضوع مهم جدًا.

وأوضح الرئيس السيسي: كل ما يكون الوزن قليل والحركة كتير كل ما تكون الصحة أفضل، لكن نركب التوك توك لمسافة 100 متر مش ممكن، كل ما نتخن ويزيد وزننا منعرفش ننام كويس، لازم ناخد بالنا كويس مش بس التوعية في التليفزيون.

واقترح الرئيس السيسي، أن تكون مادة التربية الرياضية مادة أساسية للنجاح: المرحلة محتاجة كده.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، محطة معالجة المياه بمنطقة الجبل الأصفر بمحافظة القليوبية، وعدد من المشروعات القومية، على جانب عدد من المشروعات، عبر الفيديو كونفرنس، تشمل مشروعات سكنية وخدمية وافتتاح محطات مياه بعدة مناطق. ​