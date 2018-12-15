"الهيئة الهندسية": الرئيس كلفنا بتنفيذ 56 محطة لمعالجة 3.1 مليار متر مكعب في السنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال اللواء، عاصم عبدالله شكر مدير إدارة موارد المياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إنه نظرا لمحدودية الموارد المائية والزيادة السكانية كان من الضروري إيجاد موارد بديلة وغير تقليدية لسد الفجوة بين العرض والطلب، وجهتم للاستفاجة من خبرات القوات المسلحة لتنفيذ محطات معالجة المياه للصرف الصحي والزراعي لتوفير مياه الري وتنفيذ محطات تحلية مياه البحر.

وأضاف شكر، خلال كلمته أمام الرئيس السيسي اليوم، لافتتاح مشروعات في عدة مجالات، أنه تم تكليف الهيئة الهندسية بتنفيذ 56 محطة معالجة وتحلة المياه بطاقة إجمالية 3 مليار و154 مليون متر مكعب في السنة، لتوفير مياه الري اللازمة لاستكمال زراعة 400 ألف فدان شرق القناه.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدد من المشروعات القومية، في مقدمتها محطة معالجة الصرف الصحى بالجبل الأصفر بالخانكة، ومشروع المحروسة 1 بمدينة السلام، وذلك ضمن خطة تطوير العشوائيات وتوفير سكن ملائم وحياة كريمة للمواطن المصري.