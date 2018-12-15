أخبار مصر | ماراثون رياضي في ثاني أيام أسبوع التطوع المصري في شرم الشيخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماراثون رياضي في ثاني أيام أسبوع التطوع المصري في شرم الشيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت جمعية صوت شباب مصر، صباح اليوم، ماراثون رياضي، ضمن فعاليات اليوم الثاني من أسبوع التطوع المصري لرواد العمل العام المقام بشرم الشيخ خلال الفترة من 14 - 19 ديسمبر تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الشباب والرياضة.

وأدى المشاركون في هذا الماراثون، العديد من التمارين الرياضية، في روح ايدها الحب والإخلاص، والدعوة إلى الجميع لممارسة الرياضة لنكون جميعا اصحاء، والحث على المشاركة والتفاعل في كل ماهو يخدم الفرد والمجتمع.