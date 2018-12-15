أخبار مصر | "التضامن" تنظم فعاليات الورش التدريبية المتكاملة للمُثقفات المجتمعيات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التضامن" تنظم فعاليات الورش التدريبية المتكاملة للمُثقفات المجتمعيات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت وزارة التضامن الاجتماعى للأسبوع الثالث على التوالي، فعاليات الورش التدريبية المتكاملة للمُثقفات المجتمعيات، وذلك ضمن سلسلة ورش عمل تدريبية تنظمها الوزارة للمثقفات المجتمعيات على مستوى محافظات المشروع العشر المستهدفة وهى البحيرة، والجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان.

صرحت راندا فارس المنسق العام لبرامج السكان والتطوع بوزارة التضامن الاجتماعى ان الورش تهدف إلى إعداد 2000 مُثقفة مجتمعية استعداداً لبدء حملات طرق الابواب خلال يناير المقبل، وذلك بتاهيلهم وتدريبهم وفق مُحتوى علمي تم اعداده بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ويحتوي على رسائل توعية مُبسّطة تعمل على تصحيح أهم المفاهيم؛ الاجتماعية، والدينية، والصحية المغلوطة و التي تؤدي إلى كثرة الإنجاب وذلك فى اطار الجهود المبذولة للتصدى للمشكلة السكانية.

واشارت فارس ان ورش العمل تتضمن تنفيذ جلسات عمل مكثفة من خلال عشرة فرق تم تاهيلهم وإعدادهم في نوفمبر الماضي، ويضم كل فريق؛ واعظ ديني من الأزهر الشريف، وطبيب، ومتطوعين من الكوادر الشبابية لوزارة التضامُن الاجتماعي من خلال برنامج "مستقبلنا في إيدينا" لتمكين الشباب.

وكشفت المنسق العام لبرامج السكان والتطوع بوزارة التضامن الاجتماعى عن شروط اختيار المُثقفات المجتمعيات والتى تمت وفق معايير أساسية فى مقدمتها أن تكون حاصلة على مؤهل دراسي عالي، وأن تكون من ابناء القرية التي سيُنفذ بها حملات طرق الأبواب، وتملك مهارات التواصُل التى تمكنها من اداء مهمتها بالشكل المطلوب.

واضافت راندا أن المشروع الذى شهد بداية الشهر الجارى الافتتاح الرسمى ل 33 عيادة تنظيم اسرة مجهزة تقدم خدماتها بالمجان قد قام بتنفيذ 16 ورشة تدريبية على مستوى العشر محافظات، وتستمر الورش ليصل عدد الورش المنفذة بنهاية ديسمبر الجارى الى 46 ورشة على ان تنطلق حملات طرق الابواب بداية ينايرمن العام الجديد داخل 2257 قرية بواقع 342,000 زيارة شهرياً وذلك تحت إشراف 92 جمعية أهلية قامت الوزارة بالتعاقُد معها وتوفير الدعم الفني والمالي لها