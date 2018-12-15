أخبار مصر | وزير الأوقاف يلتقي 200 إمام بمسجد النور بالعباسية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الأوقاف يلتقي 200 إمام بمسجد النور بالعباسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، نحو مائتي إمام وإداري وواعظ من أكثر العاملين بالأوقاف تميزًا علميًا أو إداريًا حسب اختصاص كل منهم كمجموعة أولى، اليوم السبت، بمسجد النور بالعباسية.

يأتي ذلك في إطار سلسلة لقاءات متتابعة لاختيار المجموعة الأولى للتدريب بالهيئة الوطنية للتدريب، والمجموعة الأولى للتدريب بأكاديمية الأوقاف لتدريب الأئمة وإعداد المدربين التي سيتم افتتاحها رسميا يناير المقبل 2019م، إضافة إلى 100 إمام واعظ وإداري للالتحاق بالمعهد العالي للدراسات الإسلامية للحصول على درجة التخصص الماجستير من خلال مائة منحة مجانية توفرها الوزارة والمعهد سنويا للعاملين بالأوقاف.