أخبار مصر | وزيرة السياحة تحضر سباق "الفورمولا إي" بالسعودية نيابة عن السيسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة السياحة تحضر سباق "الفورمولا إي" بالسعودية نيابة عن السيسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية تشارك اليوم الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة فى حضور فعاليات سباق "الفورمولا إى- الدرعية" الذى يقام فى المملكة العربية السعودية لأول مرة وذلك بمدينة الدرعية خلال الفترة من ١٣ وحتى ١٥ ديسمبر الجارى.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط على عمق العلاقات التى تربط بين مصر والسعودية فى كافة المجالات، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيد من التعاون بين الجانبين فى مجال تنشيط السياحة البينية بين الدول العربية وبعضها، وجذب مزيد من حركة السياحة العالمية لهذه الدول.

يعد هذا السباق هو المرحلة الأولى من الموسم الخامس لبطولة "أى بى بى فورمولا إى" والتى تعتبر أول سلسلة عالمية لسباقات الشوارع للسيارات التى تعمل بالطاقة الكهربائية، وللمرة الأولى فى الشرق الأوسط سيزور السباق السعودية ليكون أول حدث عالمى ينظم فى المملكة ويكون مسرحا للإطلاق الرسمى للجيل الثانى من سيارات الفورمولا إى والمسماةGen 2 .