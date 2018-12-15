أخبار مصر | وزيرة البيئة تلتقي الرئيس التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة البيئة تلتقي الرئيس التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع خافير مانزانارس الرئيس التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر لمناقشة الخطوات الخاصة بالمشروع المصري المقدم للصندوق في إطار وضع الخطة الوطنية للتكيف مع تغير المناخ، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية المنعقد ببولندا.

وأكدت الوزيرة أهمية تقديم مصر وثيقة مشروع الخطة الوطنية لتغير المناخ إلى الصندوق، كما تناول اللقاء بحث إجراءات الموافقة من الصندوق.