مصر | الليلة بـ5 آلاف جنيه.. تفاصيل سقوط شبكة "قمر للدعارة" داخل كوافير بشارع الهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الليلة بـ5 آلاف جنيه.. تفاصيل سقوط شبكة "قمر للدعارة" داخل كوافير بشارع الهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحقيقات رجال مباحث الأداب بمديرية أمن الجيزة، عن تفاصيل سقوط شبكة دعارة مكونة من قوادة و4 فتيات، داخل محل كوافير بشارع الهرم، وتبين أن قوادة شهيرة بـ"قمر"، تقوم بالاتفاق مع راغبي المتعة الحرام، من العرب والمصريين، على ممارسة الرذيلة مقابل 3 آلاف لـ 5 ألاف في الليلة الواحدة.

وأضافت التحقيقات، أن القوادة تعطي لكل فتاة 500 جنيه فقط مقابل ممارسة الرذيلة مع راغب المتعة الحرام، وتأخذ هي باقي المبلغ.

وأشارت التحقيقات أن القوادة ترسل الفتيات لصاحب محل كوافير بشارع الهرم، يدعى "محمد. ق"، في العقد الرابع من عمره، لتجهيزهن، لراغبي المتعة الحرام، مقابل مبالغ مالية.

وكان تمكن ضباط مباحث الآداب بمديرية أمن الجيزة، برئاسة العميد طارق حمزة مدير الإدارة العامة لمباحث الآداب بالجيزة، من القبض على صاحب محل كوافير بشارع الهرم، وقوادة و4 ساقطات، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وعقب ورود معلومات للعقيد محمد سعيد وكيل إدارة الآداب بالجيزة، مفادها قيام قوادة شهيرة بـ"قمر"، بتكوين شبكة دعارة من 4 فتيات، وتسهيل أعمال الدعارة مقابل مبلغ مالي، متخذين كوافير بشارع الهرم، مكانا لنشاطهن، وبإجراء التحريات اللازمة والاستعانة بالمصادر السرية، والتأكد من المعلومات الواردة، تم إعداد قوة أمنية من ضباط وأفراد الإدارة والقبض عليهم، وبمواجهتهم اقروا بما توصلت إليه التحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.