مصر | النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة بالمحال التجارية بواقعة طعن عامل لمطلقته بالبساتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة بالمحال التجارية بواقعة طعن عامل لمطلقته بالبساتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، بالتحفظ على كاميرات المراقبة الخاصة بالمحلات التجارية ومداخل المنازل بمحل واقعة طعن عامل لطليقته ومحاولة الانتحار بسبب زواجها من آخر في البساتين، لتفريغها.

وبدأت تفاصيل الواقعة، بتلقي اللواء أشرف الجندي، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من المقدم علي فيصل، رئيس مباحث قسم شرطة البساتين، بلاغًا من شرطة النجدة، مفاده وجود مصابة ومصاب داخل أحد الشقق بدائرة القسم.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية مكونة من الرائدين أحمد مختار، وأحمد مصلح، معاوني المباحث، والنقيب محمد عطية، معاون الضبط، إلى مكان الواقعة، وتبين طعن عامل، زوجته بـ7 طعنات بسبب خلافات زوجية، ثم أقدم على طعن نفسه، في محاولة للانتحار، وتم نقله في حالة حرجة إلى أحد المستشفيات.

وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي صدرت قرارها السابق التحقيقات.