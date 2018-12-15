مصر | "الجنح" تجدد حبس عاطل بتهمة سرقة أسطوانات الغاز بالتجمع الأول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الجنح" تجدد حبس عاطل بتهمة سرقة أسطوانات الغاز بالتجمع الأول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر قاضي جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجرى؛ لسرقته أسطوانات الغاز بمنطقة التجمع الأول.

وتلقى رجال مباحث قسم شرطة التجمع الأول، بلاغًا من الأهالي يفيد ضبط أحد الأشخاص أثناء شروعه في سرقة أسطوانة غاز من غرفة حارس عقار بدائرة القسم.

ومن خلال الفحص تبين أن المضبوط "ع.ف"، 30 سنة، من الفيوم، وسابق اتهامه في 3 قضايا سرقة مساكن، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة التي تولت التحقيقات.