مصر | نيابة النقض توصي بتأييد إدراج المتهمين بقضية تنظيم ولاية سيناء على قوائم الإرهاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيابة النقض توصي بتأييد إدراج المتهمين بقضية تنظيم ولاية سيناء على قوائم الإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أودعت نيابة النقض برئاسة المستشار وائل محمد الشيمي، رأيها في القضية المعروفة إعلاميا باسم تنظيم ولاية سيناء والمدرج المتهمين فيها علي قوائم الكيانات الإرهابية حيث أوصت برفض الطعن وتاييد الادراج لـ319 متهما. وحددت محكمة النقض جلسة 27 ديسمبر المقبل، لنظر طعن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"ولاية سيناء" على قوائم الكيانات الإرهابية. كانت محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار عبد الظاهر الجرف، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الباسط الشاذلي، ومحمود مصطفي الرئيسان بالمحكمة قضت بإدراج 319 متهمًا في قضية ولاية سيناء والتي حملت رقم 79 لسنة 2017 علي قوائم الكيانات الإرهابية. وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين المقبوض عليهم اعترفوا باعتناقهم معتقدات وأفكار تنظيم داعش الإرهابي والتي تتضمن تكفير شركاء الوطن من الأقباط والقائمين على مؤسسات الدولة وعلى رأسهم رجال الشرطة والجيش والقضاء ووجوب قتلهم بهدف إسقاط الدولة فضلًا عن وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية وتكفير الحاكم الذي لا يحكم بما أنزل الله، ووجوب الخروج عليه.

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