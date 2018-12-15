مصر | نشرة مرور "الخليج 365": انتظام في الحركة بأغلب شوارع بالقاهرة والجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة مرور "الخليج 365": انتظام في الحركة بأغلب شوارع بالقاهرة والجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الشوارع والميادين الرئيسية، بمحافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم السبت، حالة من السيولة المرورية، فكانت أغلب الشوارع الرئيسية تسودها انتظام في حركة السيارات، وسط تدعيم الطرق بالخدمات الأمنية والمرورية تجنبًا لوقوع أي حوادث.

وكما شهد طريق كورنيش النيل انتظاما مروريا في أغلب أماكنه من نزلة المعادي والدائري والاتجاه الآخر نحو المنيل وامتداد كوبري عباس ثم الجيزة، وشهد كوبري دار السلام المؤدي إلى دار السلام والبساتين سيولة مرورية، مع بعض الكثافات عند منطقة أبو أشرف، كما شهد محور المشير المتجه إلى القطامية والقاهرة الجديدة سيولة تامة في حركة السير، وكذلك شارع التسعين الذي شهد انتظاما في حركة السير أعلاه.

وانتظمت حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، إضافة إلى المداخل المؤدية للميدان.

وشهد طريق صلاح سالم حركة سير منتظمة باستثناء منطقة نفق العروبة وبعض الكثافات باتجاه المطار، وتكرر الأمر بالطريق الدائري الذى شهد سيولة مرورية، في أغلب أماكنه ما عدا بعض الكثافات المتحركة عند نفق السلام المتجه إلى المرج، وأيضًا ظهرت سيولة مرورية بمحيط ميدان وشارع رمسيس.

فيما شهد محور 26 يوليو القادم من أكتوبر نحو ميدان لبنان سيولة تامة في الاتجاهين.

وانتظمت حركة السير بشارع الهرم من منطقة الأهرامات حتى منطقة الطوابق، باستثناء مدخل نفق الجيزة الذي شهد تباطؤا في حركة السيارات، وانتظمت حركة السير بصورة كبيرة في شارع فيصل الذي شهد حركة سير منتظمة، وتباطأت حركة السير قليلا أعلى كوبري صفط اللبن باتجاه الجيزة ومحيط جامعة القاهرة، كما ظهرت بعض الكثافات في نزلة المريوطية من الطريق الدائري اتجاه المنيب.

وعززت الإدارة العامة لمرور القاهرة والجيزة من انتشار رجالها بالشوارع والميادين، بالإضافة للكمائن المرورية المتحركة بالطريق، تحت إشراف اللواءين محمود عبدالرزاق وعلاء متولي مديري إدارتي مرور القاهرة والجيزة لمنع ظهور تكدسات مرورية وضبط المخالفين.