مصر | طلبت منها كوب مياه.. تفاصيل سرقة منتقبة وزوجها لمسنة بالساحل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طلبت منها كوب مياه.. تفاصيل سرقة منتقبة وزوجها لمسنة بالساحل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، بقيادة اللواء محمد منصور مدير الأمن، من ضبط مسجل شقي خطر وزوجته لقيامهما بسرقة مسنة بالإكراه بدائرة قسم شرطة الساحل.

وتلقى المقدم علاء خلف الله رئيس مباحث قسم شرطة الساحل بلاغا من الأهالي بواقعة سرقة (إحدى السيدات) بالإكراه حال تواجدها بالشقة سكنها، وبالانتقال والفحص تم التقابل مع المجني عليها وتدعى "عزة.ع"، 83 سنة،، مقيمة بدائرة القسم، مصابة بكدمات بالوجه والجسم، والتي قررت قيام إحدى السيدات "المنتقبات" بعرض بعض المفروشات عليها فرفضت فطلبت منها كوب مياه وأثناء ذلك فوجئت بدلوفها للشقة سكنها والتعدي عليها بالضرب وإحداث ما بها من إصابات واستولت على مشغولات ذهبية ومبلغ مالي كرهًا عنها ولاذت بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلٍ من "أمل. ر. ص"، سن 31، سبق اتهامها في قضية "مشاجرة"، و"أحمد. م. ق"، زوج الأولى، سن 30، بائع متجول، مسجل شقي خطر "سرقة بالإكراه"، ومقيمان بدائرة قسم شرطة عين شمس.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين وزنت 20 جرام) وبمواجهتهما اعترفت المتهمة الأولى بارتكاب الواقعة بتحريض من زوجها المتهم الثاني، وأيد الثاني أقوال الأولى وأنه اقتصر دوره على التواجد بمدخل العقار للتأمين، وأضاف أنهما قاما باستبدال المسروقات بالكمية المضبوطة من مخدر الهيروين بقصد التعاطي.

وأمر اللواء أشرف الجندي مدير المباحث باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

