مصر | ضبط هارب من 30 سنة سجن وبحوزته 33 ألف قرص مخدر بالهرم

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تمكنت الأجهزة الأمنية في الجيزة، من ضبط هارب من 30 سنة سجن وبحوزته 33 ألف قرص مخدر ومستندات حكومية مزورة.

وأكدت معلومات الإدارة العامة لمباحث الجيزة بالتنسيق مع إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة قيام "وجدي. س.ع"، 37، حاصل على دبلوم، مُقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام، والمطلوب التنفيذ عليه في 3 قضايا "تزوير – سرقة بالإكراه" بالسجن 30 سنة بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المستندات الرسمية وترويجها على عملائه في مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات قام قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة باستهداف المتهم وأمكن ضبطه بمسكنه وبحوزته ( 33 ألف قرص مخدر، مبلغ مالي 170 ألف جنيه) وكذا مجموعة مستندات مزورة (شهادات إتمام المرحلة الثانوية الصناعية- رخص قيادة وتسيير - شهادات ميلاد- عقود إيجار- شهادات بيانات مركبات- جهاز كمبيوتر محمل عليه نسخ من تلك المستندات)، وبمواجهته اعترف بقيامه بتزوير المستندات المشار إليها، وحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة نشاطه الإجرامي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.