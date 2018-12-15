مصر | تجديد حبس سائقين 15 يوما لحيازتهما كمية من الدقيق المدعم بالسلام

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قرر قاضي جنح السلام تجديد حبس سائقين 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاستقلالهما سيارة محملة بكمية من الدقيق المدعم بقصد بيعها في السوق السوداء. وتمكن ضباط مباحث التموين من ضبط "ش.إ" 30 سنة، سائق، حال استقلاله سيارة نقل محملا عليها كمية من الدقيق البلدي المدعم وزنت نحو (3.750 طن)، وبصحبته "ا.م" 34 سنة سائق، بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة. وتم تحرير المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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