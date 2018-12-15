شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الجمعيات يعلن تشكيل ائتلاف لمواجهة مشكلة الزيادة السكانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية عن تشكيل ائتلاف لمؤسسات المجتمع المدنى للتصدى لمشكلة الزيادة السكانية بمشاركة الاتحاد العام للجمعيات ومجلس النواب واتحادات النقابات المهنية والأحزاب السياسية مع إتاحه الفرصة لمن يدخل الاتحاد لمواجهة هذه المشكلة لافتا الى أنه سيتم عرض فكرة أن يكون عام 2019 لمواﺟهة الزيادة السكانية تحت رعاية الرئيس قائلا :"نامل ان يكون عام 2019 عام مواجهة الزيادة السكانية".

واضاف طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية انه سيتم الأعلان قريبا عن تخصيص بعض المستشفيات التابعة لوزارة الصحة لتديرها جمعيات أهلية وذلك بناء على توجيهات الرئيس وان ذلك يؤكد قدره أهمية الجمعيات فى دعم منظومة الصحة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى للاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية تحت عنوان "دور منظمات العمل الأهلى فى دعم المنظومة الصحية والتصدى للمشكلة السكانية "لاستعراض الاليات التى تتخذها الحكومة بالتعاون مع المجتمع المدنى للتصدى لمشكلة الزيادة السكانية ودلك بحضور كل من عمرو عثمان مساعد وزير التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان واللواء راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك والدكتور عمرو حسن المقرر العام للمجلس القومى للسكان وممثلى المجتمع المدنى.