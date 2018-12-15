شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار ترحيل 3 مواطنين روس لأسباب تتعلق بالصالح العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية، قرار وزير الداخلية رقم 1657 لسنة 2018 بشأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته. وجاء القرار بإبعاد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام كلا من، " GERMAN KHACHUKAEV" روسى الجنسية مواليد 21//8/1985، و " RAFIK NAGMETOV" روسى الجنسية مواليد 9/2/1974، و " AYSA AKHMYAROV ̄ " روسى الجنسية مواليد 24/6/1987، على أن ينفذ مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ القرار



كانت هذه تفاصيل خبر الجريدة الرسمية تنشر قرار ترحيل 3 مواطنين روس لأسباب تتعلق بالصالح العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.