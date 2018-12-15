شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: طقس الغد معتدل على الوجه البحرى والصغرى فى القاهرة 12 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الأحد، طقس مائل للدفء على شمال البلاد، معتدل على الوجه البحرى والقاهرة، دافئ على باقى الأنحاء نهارا شديد البرودة ليلا.

وأشار خبراء الأرصاد، إلى ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا علي شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح اغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على أقصى الغرب، كما تنشط على غرب البحر المتوسط، مما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 12 20

الإسكندرية 12 21

مطروح 11 21

سوهاج 07 23

أسوان 10 25