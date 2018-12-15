شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى مدبولى: جارى تنفيذ 10 محطات مياه بتكلفة 2.1 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إنه سيتم افتتاح محطتى مياه اليوم، وهناك 8 محطات أخرى قيد التنفيذ سيتم الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة، بتكلفة إجمالية 2.1 مليار جنيه لتوفير مياه شرب نقية وصرف صحى جيد للمواطنين.

وأضاف مدبولى خلال كلمته فى افتتاح عدد من المشروعات التنموية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى وعدد من الوزراء والمحافظين، أنه تم تنفيذ 263 مشروع مياه خلال الـ4 سنوات، فضلا عن 609 مشروع صرف صحى.

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، مشروعى المحروسة 1 و2، بمدينة السلام، وذلك ضمن خطة تطوير العشوائيات وتوفير سكن ملائم وحياة كريمة للمواطن المصرى.

ويضم مشروع المحروسة (1) 3168 وحدة سكنية ومشروع المحروسة (2) يضم 1608 وحدة سكنية، و المشروع مقام على مساحة 50 فدانا بمدينة السلام وتم تنفيذه بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات ويضم عدد من المحال والمكاتب والوحدات الخدمية والإدارية لخدمة سكان المنطقة.