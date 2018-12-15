السيسى يشهد افتتاح محطة مياه مدينة الطور بطاقة 30 ألف لتر مكعب يوميا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، افتتاح محطة مياه الشرب والصرف الصحى بمدينة الطور بسيناء على ساحل البحر الأحمر، بطاقة 30 ألف لتر مكعب فى اليوم. ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، مشروعى المحروسة 1 و2، بمدينة السلام، وذلك ضمن خطة تطوير العشوائيات وتوفير سكن ملائم وحياة كريمة للمواطن المصرى. ويضم مشروع المحروسة (1) 3168 وحدة سكنية ومشروع المحروسة (2) يضم 1608 وحدة سكنية، و المشروع مقام على مساحة 50 فدانا بمدينة السلام وتم تنفيذه بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات، ويضم عددا من المحال والمكاتب والوحدات الخدمية والإدارية لخدمة سكان المنطقة.

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