شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الجمعيات: 25% من سكان مصر فى الصعيد وينجبون 40% من المواليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أن المشكلة الزيادة السكانبة هى أمن قومى وأن 25% من سكان مصر يعيشون فى الصعيد ومع ذلك ينجبون 40% من عدد المواليد فى مصر حيث نشهد مولود كل 15 ثانية بمعدل 5670 مولودا يوميا الأمر الذى يتطلب تكاتف كافة الجهود للتصدى لهده المشكلة.

وقال عبد القوى: "عندنا كانت مساحة الأراضى فى مصر 3 ملايين فدان وعدد السكان 3 ملايين مواطن حيث كان لكل مواطن فدان ومع ذلك مساحة الأراضى 9 ملايين فدان وعدد السكان 98 مليون مواطن داخل مصر و10 ملايين مواطن خارج البلاد بمعدل فدان لكل 11 من المواطنين".

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى للاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية تحت عنوان "دور منظمات العمل الأهلى فى دعم المنظومة الصحية والتصدى للمشكلة السكانية "لاستعراض الاليات التى تتخذها الحكومة بالتعاون مع المجتمع المدنى للتصدى لمشكلة الزيادة السكانية ودلك بحضور كل من عمرو عثمان مساعد وزير التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان واللواء راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك والدكتور عمرو حسن المقرر العام للمجلس القومى للسكان وممثلى المجتمع المدنى.