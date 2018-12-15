شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة التموين تضبط صاحبى مخبزين استوليا على 8 ملايين جنيه من أموال الدعم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مباحث التموين بمديريات الأمن المختلفة عدة حملات تموينية مكبرة لضبط جرائم "الغش التجارى، البيع بأزيد من السعر،عدم الإعلان عن الأسعار، عدم تدوين أسعار السلع على المنتجات".

وأسفرت جهودها عن ضبط 97 قضية تموينية متنوعة، أبرزها ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة "بمحافظة القليوبية" لتلاعبه فى عمليات صرف وهمية بمنظومة الخبز المدعم وتصرفه فى كميات كبيرة من الدقيق البلدى المستخدم فى إنتاج الخبز البلدى المدعم وبيعه بالسوق السوداء، واستيلائه على أموال الدعم بمبلغ مالى قدره "6,532,209 مليون جنيه" وفقاً لما قررته اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين، وأن المبلغ المالى المشار إليه تحصل عليه مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعلياً، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتمكنت جهود الحملات التموينية عن ضبط مالك مخبز بلدى - بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة "بمحافظة القليوبية" لتلاعبه فى عمليات صرف وهمية بمنظومة الخبز المدعم وتصرفه فى كميات كبيرة من الدقيق البلدى المستخدم فى إنتاج الخبز البلدى المدعم وبيعه بالسوق السوداء، واستيلائه على أموال الدعم بمبلغ مالى قدره "1,916,910 مليون جنيه " وفقاً لما قررته اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين، وأن المبلغ المالى المشار إليه تحصل عليه مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعلياً، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تم ضبط مالك مصنع للبويات "غيرمرخص" بدائرة مركز شرطة كفرالزيات "بمحافظة الغربية" لحيازته وتجميعه واستيلائه على كميات كبيرة من المواد البترولية المدعمة بلغت نحو "4,600 ألف لتر "سولار – بنزين 80"، وإنتاجه كميات كبيرة من البويات بلغت نحو "53.450 طن منتج نهائى" غير مطابق للمواصفات القياسية وغير صالح للاستخدام تمهيداً لبيعها بالأسواق، وتحقيق أرباح غير مشروعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجارى استمرار الحملات.