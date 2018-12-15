شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: مفيش دولة فى العالم تقدر تبنى 2 مليون وحدة سكنية فى 7 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن مبادرة القوائم الانتظار تستمر على مدى الثلاث سنوات القادمة، مضيفا: "أنا ملقتش حد فى الإعلام ابدا يتناول المسألة علشان يشكل منطق وموضوعية لدى الناس على حكاية المبادرة أيه وبتتعمل إزاى.. كل ما الدول تتقدم كل ما حجم الخدمات وتكلفتها يبقى ضخم جدا.. لكن الدول الغنية التى لا يزيد عدد سكانها لديها مشكلة فى توفير المطالب لمواطنيها".

وأضاف الرئيس السيسى، خلال افتتاحه عدد من المشروعات التنموية، أن مصر تواجه عبئا يصل 2 مليون طفل على الأقل فى العام زيادة، مضيفا أن فى مصر تم إنشاء 2 مليون وحدة سكنية فى 7 سنوات، متابعًا: "مين يقدر يعمل كده فى العالم.. لا يوجد دولة الحكومة تقوم فيها ببناء 2 مليون وحدة سكنية إلا فى دولة واحدة عدد سكانها كبير جدا.. مفيش دولة الحكومة تقوم فيها ببناء 2 مليون وحدة سكنية فى العالم.. لا يمكن ".

وتابع الرئيس: "محدش عارف الحكاية فيها اية ومحدش عارف تكلفة الدول تمشى إزاى.. الناس بتفكر تاكل وتشرب ويدخل أطفاله مدرسة.. لكن النهاردة علشان تعمل محطات صرف صحى ومياه وكهرباء وإسكان اجتماعى داخل فى 1.6 تريليون.. مش تشوفوا الدولة دخلها كام.. والـ100 مليون دخلهم كام".

واستطرد الرئيس السيسى كلمته: "لازم نشوف المصريين من فيروس سى علشان هناك 700 ألف شخص مصاب ممكن يصيب الشخص منهم 4 أشخاص ولكن لابد من مسح فيروس سى للتخلص من الفيروس سى والدولى تبقى من الدول الأقل إصابة فى المعدلات العالمية"، مضيفا أن هناك 18 مليون طالب سيتم المسح عليهم من فيروس سى بعد الانتهاء من حملة 100 مليون صحة، مطالبا وزارة الصحة بإعادة صياغة ميزانية الوزارة وتقديم العديد من المبادرات للمواطنين".