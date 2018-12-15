شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ضربه من شرطة بريطانيا.. الإخوانى عبد الرحمن عز يتغزل فى حكومة لندن ويهاجم مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعطف الإخوانى الهارب عبد الرحمن عز الحكومة البريطانية بعدما تم احتجازه أول أمس الخميس فى المطار ومنعه من السفر إلى باريس، والاعتداء عليه من قبل أمن المطار، مشنا فى الوقت ذاته هجومًا على الدولة المصرية.

ورغم الاعتداء عليه من قبل شرطة بريطانيا، جمل "عز" صورة لندن، قائلا: "نحن فى بلد القانون التى تحترم الإنسان وأنا أقدر وأحترم شرطة بريطانيا لأنها المسئولة عن أمن البلاد" متسائلا: "ما هى مشكلتى ليتم احتجازى واستجوابى والتحقيق معى فى الحمام – دورة المياه- الخاصة بالمطار والاعتداء عليا".

وأشار "عز" خلال كلمة بثها عبر صفحته باللغتين العربية الإنجليزية إلى أنه تم احتجازه فى بريطانيا طبقا لقانون يسمح لتوقيف المواطنين فى بريطانيا وتفتشيهم تفتيشا ذاتيا واستجوابهم، مضيفًا :" لقد تم توقيفى مرة عندما كنت عائدا من اسنطبول بسبب وفقا لهذا القانون أيضا".

وقال "عز" :" لقد تم احتجزنى داخل الحمام وتم الاعتداء عليا وأنا حاصل على اللجوء السياسى ونحن فى بلد ديمقراطى لكن هناك شئ غلط، وأنا ملتزم بالقانون وأحاول اندمج فى المجتمع وأفيده فما هو سبب احتجازى هل بسبب شكلى أو لحيتى أو دينى".

وهاجم "عز" الدولة والمصرية ومؤسساتها زاعما أنه سافر لبريطانيا ليعيش فى الحرية، متسائلا لماذا تمنعني الحكومة البريطانية من السفر إلى فرنسا، وهل أنا مقيم هنا وحاصل على كافة حقوقي القانونية والإنسانية كحق التنقل والسفر أم انا هنا سجين بريطانيا ؟