السيسى يشهد افتتاح مشروعى الإسكان الاجتماعى بالعاشر وأكتوبر الجديدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، افتتاح عددًا من المشروعات القومية، فى مجالى المياه والإسكان الاجتماعى، عبر الفيديو "كونفرانس"، من الجبل الأصفر بالخانكة، ومنها مشروع الإسكان الاجتماعى بمدينة العاشر من رمضان، ومشروع الإسكان الاجتماعى بمدينة أكتوبر الجديدة، ومحطة مياه المحمودية، ومحطة مياه سوهاج الجديدة.
ويعد مشروعى المحروسة 1 و2 من بين عدد من المشروعات المقامة خصيصًا لنقل سكان المناطق العشوائية الخطرة من الدرجة الاولى والثانية تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالانتهاء من نقل سكان المناطق العشوائية الخطرة.
ويضم مشروع المحروسة (1) 3168 وحدة سكنية ومشروع المحروسة (2) يضم 1608 وحدة سكنية، و المشروع مقام على مساحة 50 فدانا بمدينة السلام وتم تنفيذه بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات ويضم عدد من المحال والمكاتب والوحدات الخدمية والإدارية لخدمة سكان المنطقة.
ومشروع المحروسة ( 1 ) يضم 128 عمارة فى حين يضم مشروع المحروسة ( 2 ) عدد 67 عمارة، كما تم تخصيص عمارتين لسُكنى المرأة المعيلة عبارة عن وحدات صغيرة.
ومشروعى المحروسة 1 و2 يتوافر بهما كافة الخدمات فى موقع المشروع حيث يضم مخابز ومنافذ لبيع السلع ومسجد وحضانات وملاعب مفتوحة ومركز طبى وكذلك مدرستين بالمكان، كما يضم مشروع المحروسة ( 1) عدد 76 محلا ستقوم محافظة القاهرة بتحديد الأنشطة التى ستمارس فيهم طبقًا لاحتياجات السكان.
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