شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يشهد افتتاح مشروعى الإسكان الاجتماعى بالعاشر وأكتوبر الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، افتتاح عددًا من المشروعات القومية، فى مجالى المياه والإسكان الاجتماعى، عبر الفيديو "كونفرانس"، من الجبل الأصفر بالخانكة، ومنها مشروع الإسكان الاجتماعى بمدينة العاشر من رمضان، ومشروع الإسكان الاجتماعى بمدينة أكتوبر الجديدة، ومحطة مياه المحمودية، ومحطة مياه سوهاج الجديدة.

ويعد مشروعى المحروسة 1 و2 من بين عدد من المشروعات المقامة خصيصًا لنقل سكان المناطق العشوائية الخطرة من الدرجة الاولى والثانية تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالانتهاء من نقل سكان المناطق العشوائية الخطرة.

ويضم مشروع المحروسة (1) 3168 وحدة سكنية ومشروع المحروسة (2) يضم 1608 وحدة سكنية، و المشروع مقام على مساحة 50 فدانا بمدينة السلام وتم تنفيذه بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات ويضم عدد من المحال والمكاتب والوحدات الخدمية والإدارية لخدمة سكان المنطقة.