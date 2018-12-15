شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر.. السترات الصفراء تواصل احتجاجها وشرطة فرنسا تفرق متظاهرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى بداية موجة جديدة من احتجاجات حركة "السترات الصفراء" فى فرنسا قامت الشرطة الفرنسية، اليوم، السبت بتفريق المحتجين، بحسب قناة سكاي نيوز الاخبارية.

وأضافت أن حركة السترات الصفر تتأرجح بين مؤيد للتظاهر وبين رافض لها.

واعتقلت الشرطة الفرنسية 10 متظاهرين من "السترات الصفراء" اليوم، السبت مع بداية يوم احتجاجي جديد، بحسب قناة سكاى نيوز الإخبارية.

وتواصل السترات الصفراء حراكها للأسبوع الخامس على التوالي، فى حين أعلنت السلطات الفرنسية نشر 8 آلاف عنصر من قوات الأمن و14 آلية مدرعة في باريس اليوم السبت تحسبا لمظاهرات جديدة دعت إليها حركة "السترات الصفراء".