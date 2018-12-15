شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر.. السترات الصفراء تواصل احتجاجها وشرطة فرنسا تفرق متظاهرين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى بداية موجة جديدة من احتجاجات حركة "السترات الصفراء" فى فرنسا قامت الشرطة الفرنسية، اليوم، السبت بتفريق المحتجين، بحسب قناة سكاي نيوز الاخبارية.
وأضافت أن حركة السترات الصفر تتأرجح بين مؤيد للتظاهر وبين رافض لها.
واعتقلت الشرطة الفرنسية 10 متظاهرين من "السترات الصفراء" اليوم، السبت مع بداية يوم احتجاجي جديد، بحسب قناة سكاى نيوز الإخبارية.
وتواصل السترات الصفراء حراكها للأسبوع الخامس على التوالي، فى حين أعلنت السلطات الفرنسية نشر 8 آلاف عنصر من قوات الأمن و14 آلية مدرعة في باريس اليوم السبت تحسبا لمظاهرات جديدة دعت إليها حركة "السترات الصفراء".
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد دعا الجمعة من بروكسل إلى "الهدوء"، مشيرا إلى أن "الحوار لا يتم باحتلال الأماكن العامة والعنف".
وقالت تقارير إعلامية أن متظاهرى السترات الصفراء رفعوا مجددا مطلب استقالة ماكرون.
كانت هذه تفاصيل خبر بث مباشر.. السترات الصفراء تواصل احتجاجها وشرطة فرنسا تفرق متظاهرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.