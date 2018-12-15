شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: نستهدف إحياء اللمسة الحضارية للقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أنه تم تطوير عدد من المناطق غير المخططة من خلال تطوير شبكات المياه والصرف الصحى والخدمات لتهيئة مناخ آمن لسكان هذه المناطق.

وقال "مدبولى" خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات القومية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه تم الانتهاء من مشروع الاسمرات 3، وجارى فرش باقى الوحدات، وتحديد الأسر بالكامل لنقلهم فورًا، كما تم الانتهاء من عدد من المشروعات أبرزها أحد المشروعات فى مدينة القصير بالبحر الأحمر، وجرارة بسفاجا، وتل العقارب المعروف بـ"روضة السيدة"، وتم البدء فى فرش الوحدات، كما نجحت الدولة من إخلاء مثلث ماسبيرو وتعويض الأهالى وتم البدء فى أعمال الحفر والبناء، وهذا المخطط الذى سيتم تنفيذه لتحقيق نقلة حقيقية لقلب القاهرة، وإعادة إحياء اللمسة الحضارية للقاهرة، وسيكون مشروع عالمى يتماشى مع قيمة هذه المنطقة.

كما استعرض رئيس الوزراء، صورًا للعمارات التى تم إنشائها فى المحروسة 1 و 1، الت تؤكد جودتها العالمية.

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، مشروعى المحروسة 1 و2، بمدينة السلام، وذلك ضمن خطة تطوير العشوائيات وتوفير سكن ملائم وحياة كريمة للمواطن المصرى.

ويضم مشروع المحروسة (1) 3168 وحدة سكنية ومشروع المحروسة (2) يضم 1608 وحدة سكنية، و المشروع مقام على مساحة 50 فدانا بمدينة السلام وتم تنفيذه بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات ويضم عدد من المحال والمكاتب والوحدات الخدمية والإدارية لخدمة سكان المنطقة.