شكرا لقرائتكم خبر عن نيابة النقض توصى بتأييد إدراج 319 متهما بتنظيم ولاية سيناء على قوائم الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أودعت نيابة النقض رأيها فى القضية المعروفة إعلاميا باسم تنظيم ولاية سيناء والمدرج المتهمين فيها علي قوائم الكيانات الإرهابية، وأوصت برفض الطعن وتأييد الإدراج لـ319 متهما. وحددت محكمة النقض جلسة 27 ديسمبر المقبل، لنظر طعن المتهمين في القضية. كانت محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار عبد الظاهر الجرف، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الباسط الشاذلي، ومحمود مصطفي الرئيسان بالمحكمة قضت بإدراج 319 متهمًا في قضية ولاية سيناء، والتى حملت رقم 79 لسنة 2017 على قوائم الكيانات الإرهابية.

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