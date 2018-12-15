شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. تعرف على توقعات مؤسسة فيتش للاقتصاد المصرى والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنفوجراف عن توقعات مؤسسة فيتش للاقتصاد المصرى. وتضمن الإنفوجراف مؤشرات عن تراجع العجز المالى بالموازنة كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى، وتحقيق فائض أولى بالموازنة وانخفاض إجمالي الدين العام.

شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. تعرف على توقعات مؤسسة فيتش للاقتصاد المصرى على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .