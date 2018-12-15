شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: 37 عيادة إضافية لتنظيم الأسرة لمواجهة الزيادة السكانية خلال 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أنه يتم التعاون مع وزارة الثقافة من خلال إنتاج مسرحية تحت عنوان مسرح الشارع وتناشد السيدات حول خطورة الزيادة السكانية وأثر ذلك على صحتهم، لافتا إلى أنه تم افتتاح 33 عيادة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة ضمن "مشروع 2 كفاية" للحد من الزيادة السكانية، كما سيتم افتتاح 37 عيادة أخرى خلال العام المقبل .

وأضاف عثمان انه يشارك فى تنفيذ المشروع 2000 من الرائدات الريفيات وأكثر من 140 طبيب وممرضة، كما سيتم تنظيم 4 ملايين زيارة لطرق الأبواب و5 آلاف ندوة توعوية لرفع وعى السيدات بمفهوم الأسرة الصغيرة والمباعدة بين الولادات للحد من الإنجاب والعمل على زيادة استخدام وسائل منع الحمل، لافتا إلى أن وزارة الصحة تقوم بتدريب الاطباء والممرضات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى للاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية تحت عنوان "دور منظمات العمل الأهلى فى دعم المنظومة الصحية والتصدى للمشكلة السكانية "لاستعراض الاليات التى تتخذها الحكومة بالتعاون مع المجتمع المدنى للتصدى لمشكلة الزيادة السكانية ودلك بحضور الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية واللواء راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك والدكتور عمرو حسن المقرر العام للمجلس القومى للسكان وممثلى المجتمع المدنى.