شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: 62% نسبة الأمية بين مستفيدات "2 كفاية" لمواجهة الزيادة السكانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أن مشروع "2 كفاية" الذى أطلقته وزارة التضامن يستهدف توعية مليون و148 ألف سيدة من المستفيدات من برنامج تكافل وكرامة تحت سن الأربعين عاما، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة، وأن نسبة الأمية بين هؤلاء السيدات تصل الى 62% سيعمل المشروع على توعيتهم، لافتا إلى أنه تم تطوير دليل طرق الأبواب لتوعية الأسرة وتصحيح المفاهيم المغلوطة حول زيادة الإنجاب.

وأضاف عثمان، أنه سيتم تنظيم 342 ألف زيارة طرق أبواب فى 2257 قرية من المحافظات العشر الأعلى خصوبة، منها 9 محافظات بالصعيد، كما تم إطلاق حملة إعلانية لمشروع 2 كفاية من خلال توزيع عدد من المنشورات كتنويه فى محطات المترو وفى الشوارع والمستشفيات بالإضافة إلى إنتاج 60 حلقة قصيرة بعنوان دقيقة أسرية تذاع على إذاعة القرآن الكريم من 16 نوفمبر 5 مرات فى اليوم ولمدة ثلاثة أشهر.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى للاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية تحت عنوان "دور منظمات العمل الأهلى فى دعم المنظومة الصحية والتصدى للمشكلة السكانية "لاستعراض الآليات التى تتخذها الحكومة بالتعاون مع المجتمع المدنى للتصدى لمشكلة الزيادة السكانية ودلك بحضور الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية واللواء راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك والدكتور عمرو حسن المقرر العام للمجلس القومى للسكان وممثلى المجتمع المدنى.