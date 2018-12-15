شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للسكان: زيادة المواليد فى مصر سنويا تمثل 50% من دول أوروبا بالكامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور عمرو حسن، المقرر العام للمجلس القومى للسكان، على أن زيادة عدد سكان فى مصر سنويا يبلغ 2.5 مليون مولود وأن هذا العدد يمثل 50% فى الزيادة فى جميع دول أوروبا سنويا، الأمر الذى يؤكد أن هناك مشكلة كبيرة تواجه المجتمع بسبب الزيادة السكانية، لافتًا إلى أنه سيتم إعداد تقرير مبدئى فى نهاية شهر يناير المقبل وكذلك تقرير نهائى فى فبراير المقبل بهدف وضع خطة عملية لمواﺟهة هذه الظاهرة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى للاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية تحت عنوان "دور منظمات العمل الأهلى فى دعم المنظومة الصحية والتصدى للمشكلة السكانية" لاستعراض الآليات التى تتخذها الحكومة بالتعاون مع المجتمع المدنى للتصدى لمشكلة الزيادة السكانية ودلك بحضور كل من الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعمرو عثمان، مساعد وزير التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، واللواء راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور عمرو حسن، المقرر العام للمجلس القومى للسكان، والدكتور عمرو الوردانى، ممثل عن مفتى الجمهورية، وممثلى المجتمع المدنى.