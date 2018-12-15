شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: أجرينا مسح طبى على 17 مليون مواطن حتى الآن.. و11 مليون إنسان بعافية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه تم إجراء المسح الطبى حتى الآن على 17 مليون مواطن فى المرحلة الأولى وجزء من المرحلة الثانية ضمن مبادرة 100 مليون صحة، بينهم 700 ألف مصاب بفيروس سى، 11 مليون مصاب بأمراض غير سارية، ليصل الرقم لـ 11.7 مليون إنسان مصر يعانون مشكلات صحية وتختلف المشكلة من إنسان لآخر وقد تجتمع الأمراض فى إنسان، مستطردة: "إحنا بنعمل فى نفسنا كدا ليه؟.. 17 مليون إنسان بينهم 11 مليون إنسان بعافية بشكل أو بآخر".

وأضاف خلال فعاليات افتتاح عدد من المشروعات بمجالى المياه والإسكان الاجتماعى: "قلت للدكتور وزيرة الصحة أعملى حسابك تطلعى قدام اناس عشان نحلل ما نحن فيه ونوصل الصورة إن المعيار اللى انت عاوز تطمن بيه على نفسك مش محتاج مسح.. شوف وزنك زيادة قد إيه؟ أى إنسان رجل أو ست، يشوف بطنه قد إيه، وهيعرف على طول.. دا كلام لازم نعمله للناس فى المدارس والجامعة والكنائس والمساجد، إننا بنفقد صحتنا.. ومش عشان التكلفة المالية.. لا كل حاجة ممكن تتدبر إلا الصحة متدبرش حتى فى الإعلام ضيوفنا فى البرامج فى التلفزيون عاملين ازاى؟.. كل واحد لازم يفتش أوى.. لما ادخل مكان ببص على حاجات متخطرش على بال وأقول إيه ده وإيه الناس دى.. الناس دى مش واخدة بالها من نفسها ليه إنت بتطلع السلم كدا؟. تقدر؟. أنا بتكلم على شباب مش ناس كبار فى السن و 70 سنة".