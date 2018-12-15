شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: 25% من المصريين وزنهم طبيعى والباقى فوق الوزن وعنده سمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن نتائج المسح الطبى لمبادرة 100 مليون صحة، يحمل مؤشر كبير، حيث ان أصحاب الاوزان الطبيعية وما أقل يقدرون بـ 25%، والباقى يعانى السمنة وزيادة الوزن.

وأضاف الرئيس خلال كلمته بفعاليات افتتاح عدد من المشروعات بمجالى المياه والإسكان الاجتماعى:"اللى عندهم وزن طبيعى وما دون 25% والباقى فوق الوزن أو سمنة مفرطة.. دا كلام؟.. دا بيتحول لأمراض تؤذى الناس وتصبح عبء على القلب وأجهزة الجسم والمخ وقد يصاب المواطن بجلطة".

وأضاف: "قوائم انتظار بدأت من سنة وقلنا شوفوا التكلفة المالية لقوائم الانتظار قد إيه للقضاء على تلك المشكلة، فى ظل حاجة المصريين لأمر حاسم فى مشكلة الانتظار، مضيفًا :"خلال التقييم كان هناك 17 ألف حالة على قوائم الانتظار.. قامت الصحة بإنهاء 5 آلاف وتبقى 12 ألف، وتحركنا من خلالهم فى 4 أشهر وصلنا لـ 50 ألف وخلصنا قوائم الانتظار، وخصصنا مبلغ مالى قيمته 300 مليون جنيه من وزارة الصحة و300 مليون جنيه من تحيا مصر، ليصل الرقم لـ 600 ألف.. إحنا عايشين الحكاية ولازم تعيشوها معانا ولكن فوجئنا بوجود آخرين.. لقينا نفسنا رايحين لحاجة وخمسين ألف كمان .. وتحدثت لوزيرة الصحة وقلت الكلام دا سيكون فوق طاقتنا المالية.. وكنت وعدت الناس بحل مسألة قوائم الانتظار خلال 3 سنوات.. فقلت يادكتورة إحنا رايحين فى متوسط 10 آلاف يعنى 120 ألف يعنى 360 ألف فى 3 سنوات يعنى المتوسط 50 ألف مش 100 ألف، فقالت لى الوزيرة خليهم 50 الف، ونزلناهم، فقلت لها دا 18 مليار جنيه.. قوائم الانتظار هتكلفنا 18 مليون جنيه واحنا مكناش عاملين حسابنا على كدا، واضطرينا لأماكن أخرى عشان ننفذ وعدنا".