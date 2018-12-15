شكرا لقرائتكم خبر عن نحمدو سيدة الميكروباص تتعهد بإخراج "نذر" بعد حصولها على السيارة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت السيدة نحمدو سعيد عبد الرازق، سائقة الميكروباص، إن هناك العديد من المواطنين بمنطقتها قاموا بتهئتنتها بتكريم الرئيس لها بالسيارة الجديدة، مؤكدة أنها تعهدت بنذر لأهالى المنطقة، وخاصة أنها كانت تتمنى فقط أن يكون لديها سيارة بالتقسيط قائلة:" الرئيس أهدانى السيارة ولحد دلوقتى مش مصدقة نفسى دى هدية من ربنا" .

وأضافت فى تصريح لـ"الخليج 365" أنها ستقوم بالبدء فى العمل بسياراتها الجديدة خلال الأسبوع المقبل، بعد إنهاء كافة الأوراق المتعلقة بخطوط السير، وأنها ستكون فى خط "العاصمة الإدارية الجديدة"، مؤكدة أن الرئيس السيسى دائما يجبر بخاطر الناس الغلابة.

وتابعت أنها ستدعو كل أهالى منطقة فى حى النرجس بالإسكان الاجتماعى إلى دعم جهود الرئيس السيسى فى ما يقوم به من إنجازات كبرى من أجل أبناء الشعب المصرى.