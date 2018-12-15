شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: جارى تنفيذ 14 مدينة جديدة على مستوى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن إنشاء المدن الجديدة وفر فرص عمل كثيرة للشباب، مضيفا أنه يتم حاليا تنفيذ 14 مدينة جديدة بالجمهورية.

وأضاف مدبولى خلال كلمته فى افتتاح عدد من المشروعات التنموية، أنه تم بالفعل الحفر فى مثلث ماسبيرو بعد اتمام إخلاء السكان وتعويضهم، مضيفا أنه يتم تنفيذ العديد من المشروعات الضخمة فى مدينة العلمين وسيتم افتتاح العديد منها الصيف القادم.

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، مشروعى المحروسة 1 و2، بمدينة السلام، وذلك ضمن خطة تطوير العشوائيات وتوفير سكن ملائم وحياة كريمة للمواطن المصرى.

ويضم مشروع المحروسة (1) 3168 وحدة سكنية ومشروع المحروسة (2) يضم 1608 وحدة سكنية، و المشروع مقام على مساحة 50 فدانا بمدينة السلام وتم تنفيذه بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات ويضم عدد من المحال والمكاتب والوحدات الخدمية والإدارية لخدمة سكان المنطقة.